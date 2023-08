Presentació Festa Major Sitges / Ajuntament de Sitges

La Comissió de la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, acompanyats per l’Ajuntament de Sitges, ha presentat l’edició d’aquest 2023 de la Festa Major. En un jardí del Casino Prado Suburense ple, ningú no s’ha volgut perdre, aquest dimecres a la nit, el moment de conèixer els detalls de la festivitat d’aquest any. La presidenta de la Comissió, Marta Casterad Farreras, ha estrenat el càrrec i ha assegurat que “hem fet pel que tenim, però tots els actes programats s’han fet amb molta estima”.

Per la seva banda, la regidora de Tradicions i Festes, Eva Martín Martínez, ha explicat que “hem de cuidar les nostres festes, perquè són aliment per a l’ànima de milers de sitgetans i sitgetanes” i ha recordat que “el tresor més important que té Sitges és la gent, des dels qui ballen fins als qui surten a veure els actes”.

El pregoner de la Festa Major d’aquest 2023 serà Marc Hill Gumà, que el 19 d’agost a la tarda protagonitzarà un dels actes inicials de la festivitat de Sant Bartomeu. Hill ha viscut la festa des de petit i és ben conegut el seu treball i compromís en la preparació i direcció de diversos actes festius sitgetans. Ara li ha arribat l’hora de posar-se a l’altra banda de la barrera i pujar dalt de l’escenari per declamar el seu pregó.

L’honor de ser pendonista de Sant Bartomeu recaurà en la colla dels antics portants dels Gegants Vells de la vila, d’entre els quals també en sortiran els cordonistes. Amb aquesta tria, la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla vol sumar-se a l’homenatge dels 125 anys dels Gegants Vells, amb un reconeixement cap a totes les persones que han fet ballar els gegants sitgetans al llarg de la història.

Per Santa Tecla, la pendonista serà Carmen Escolano Ávila, persona vinculada a la festa des de la seva vessant de modista. Amb el fil i l’agulla, Escolano ha estat una de les responsables que el vestuari de la festa llueixi amb l’esplendor que toca. La seva designació també recull el sentiment de gratitud cap a totes les persones, fonamentalment dones, que s’han encarregat dels vestits i les decoracions que podrem veure lluir pel carrer per Sant Bartomeu i Santa Tecla. La pendonista de Santa Tecla també farà l’ofrena el dia de l’Ofici dedicat a la santa, el 23 de setembre.

D’entre els moments rellevants de la Festa Major que es van donar a conèixer hi ha que la colla dels capgrossos serà l’encarregada de fer l’ofrena a l’Ofici de Sant Bartomeu (24 d’agost). Els Cercolets tiraran els morterets per Sant Bartomeu per celebrar els seus 170 anys, mentre que per Santa Tecla serà la Colla Jove de Castellers de Sitges qui els dispararà, en motiu del seu 30è aniversari.

La imatge gràfica de Festa Major és un altre dels secrets més ben guardats i que ahir es van poder saber: Daniel Rodríguez Fontdevila ha fet el cartell per Sant Bartomeu i Lucía López Soliz el de Santa Tecla. Rodríguez Fontdevila és un artista que ha jugat amb el blau més sitgetà i els elements de Festa Major per fer el cartell i la imatge gràfica conjunta que acompanya Sant Bartomeu. Per Santa Tecla, s’ha continuat amb la tradició que un infant de la vila tingui la possibilitat de veure el seu dibuix de la festa com a cartell de Santa Tecla. En aquest sentit, la jove Lucía López s’ha guanyat aquest reconeixement per un dibuix acolorit amb els principals protagonistes del seguici festiu.

L’Alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell Abella, va tancar l’acte agraint l’esforç de tots els agents que fan possible la festa i ha manifestat que “des d’ara, ja només es parla de Festa Major. Ja podem olorar la festa als carrers” i va recordar els 170 anys dels Cercolets i els 30 de la Colla Jove de Castellers de Sitges, entre els aplaudiments del públic.