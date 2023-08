Lloret de Mar / @EP

Lloret de Mar (Girona) s'ha convertit en la destinació preferida per a una escapada estiuenca a Espanya, segons el portal d'escapades Weekendesk, que ha publicat un llistat de les destinacions preferides dels espanyols durant les properes setmanes.

La localitat de la Costa Brava, a més de ser la primera destinació de Catalunya favorita per a aquest mes d'agost del 2023, destaca per la seva animada vida nocturna i les platges d'aigües cristal·lines.

La Comunitat Valenciana i Andalusia segueixen Catalunya a la llista de les comunitats espanyoles amb més reserves per fer viatges curts a l'agost.

El segon dels destins és Benidorm. Destinació icònica espanyola en turisme de sol i platja és elegit pel seu clima mediterrani, les seves platges de qualitat i la seva àmplia oferta d'oci. Des de Weekendesk, s'ha detectat que els hotels de la zona ja no només venen sol i platja, sinó autèntiques experiències per al viatger.

El tercer dels llocs és La Pineda, a la província de Tarragona, reconeguda per les seves platges és considerada una bona destinació per a les familiars ja que compta amb parcs aquàtics i diverses opcions d'entreteniment.

Segons el portal d'escapades Weekendesk , Illes Balears s'ha convertit en la quarta comunitat amb més reserves a l'agost i la que ha experimentat un creixement més gran respecte a l'estiu passat (+72%). En concret, la Colònia de Sant Jordi s'ha posicionat una de les destinacions balears preferides per als usuaris de la plataforma.

El llistat el completen Salou a Tarragona que destaca pels seus packs de vacances familiars que inclouen entre entrades als parcs de Portaventura o Ferrari Land, i Tossa de Mar a Girona, ciutat que conserva el seu encant medieval al costat del mar gràcies al nucli històric i la seva platja en forma de ferradura.

Altres llocs d'interès reservats aquest any pels espanyols serien Santa Susana a Barcelona, famosa per les seves activitats a l'aire lliure com el senderisme o el ciclisme, Barcelona que destaca per la seva rica història, la seva arquitectura i la seva vida urbana, així com Islantilla, a la Costa de la Llum de Huelva que ofereix al viatger extenses platges de sorra daurada i un entorn natural excepcional.

La llista dels llocs amb més reserves de Weekendesk la completen l'Illa de la Concepció a Cadis, Peníscola (Castelló), Malgrat de Mar, (Barcelona), Benicàssim (Castelló), Roquetas de Mar (Almeria); Torrevella (Alacant), Madrid, Perelló (Tarragona), Retamar (Almeria), Caldes de Malavella, (Girona) i Jaraba (Saragossa).