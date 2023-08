@EP

Els Bombers de la Generalitat treballen aquest diumenge al matí a dos punts "estratègics" i de difícil accés de l'incendi forestal ja estabilitzat de Portbou (Girona), per on es podria escapar el foc.

El subinspector de Bombers de la Generalitat Miquel València ha declarat als periodistes que la previsió meteorològica indica que hi haurà tramuntana fins a mitja tarda, i per això són "prudents" encara que el foc estigui estabilitzat.

Bombers preveu que els avions tampoc no puguin operar aquest diumenge per la intensitat del vent a la zona, i de moment hi ha 19 dotacions terrestres treballant en la seva extinció.

De matinada, els Bombers han treballat en una represa del foc que ja està controlada.

València ha recordat que ja s'han aixecat els confinaments i que s'ha reprès la circulació de vehicles per la N-260 –només segueix tallada una carretera secundària que connecta Portbou i Colera–.

REMULLEN LA ZONA