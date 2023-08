Acció d'entitats ecologistes al Delta de l'Ebre / @EP

Entitats ecologistes han reclamat la "urgent necessitat d'actuar per a la preservació" d'espais naturals com el Delta de l'Ebre en una acció en què han desplegat pancartes al riu amb missatges com 'Lo riu és vida, salvem lo Delta' (El riu és vida, salvem el Delta) i 'Poca aigua per tant regadiu' (Poca aigua per tant regadiu).

Ecologistes en Acció, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, l'Associació Sediments i Aigua es Vida han advertit dels "impactes" que l'escassetat hídrica ocasiona al riu Ebre i al Delta, han informat les entitats en un comunicat.

L'acció s'ha dut a terme a la ja submergida Torre de Sant Joan, a Amposta (Tarragona), que els ecologistes han definit com "un exemple clar de la degradació d'un paratge natural privilegiat que és alhora refugi de biodiversitat, font d'aliments i motor econòmic del territori”.

Les entitats han demanat sentit comú a les administracions ia les comunitats de regants per transformar l'actual model de producció agroindustrial i “transitar cap a un model orientat a garantir les necessitats de la població, amb perspectiva de sobirania alimentària, implementant els cultius que s'adeqüin a la realitat del territori”.

Han demanat també una millor gestió de la demanda, "no només a l'àmbit de l'agricultura sinó també d'altres sectors com la indústria, el turisme i el reaprofitament de les aigües d'ús domèstic", i han reivindicat la necessitat del Delta de rebre els seus sediments.

Sobre la gestió de les conques, han demanat que les restriccions imposades a les conques internes catalanes s'apliquin també a la de l'Ebre, i han criticat "la manca de coordinació entre administracions".