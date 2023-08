Arxiu - Conselleria de Salut

Més de 200 persones, entre les quals hi ha 146 residents, 66 treballadors i alguns familiars d'un geriàtric de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) , han estat medicades per un brot de sarna, han explicat fonts de la Conselleria de Salut.

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya' aquest dilluns, el 27 de juny es va tenir coneixement del primer cas al centre, del qual no se n'ha precisat el nom, i 38 dies després es va posar en tractament les persones relacionades amb el brot .

Segons la Conselleria , hi ha sis residents i dos treballadors amb diagnòstic positiu, mentre que 53 residents i quatre treballadors "manifesten algun símptoma" però no han estat diagnosticats per dermatologia.

Salut ha explicat que tant els casos confirmats com els que tenen símptomes i els contactes reben “el mateix” tractament farmacològic, que consisteix en dues tandes d'ivermectina.

També han assenyalat que "aquestes actuacions i les que es posin en marxa a partir d´ara, són de caràcter preventiu", i que el període d´incubació de la sarna és d´unes dues setmanes, però pot arribar fins a les sis si és la primera vegada que es pateix.