Bales de palla - UNSPLASH

Aquest dilluns al matí, a les 10.02 hores, s'ha produït un incendi en un magatzem de bales de palla a Alcarràs , un municipi proper a Lleida.

Segons han confirmat els Bombers en una piulada recollida per Catalunyapress, els cossos d'emergència estan treballant per extingir l'incendi a l'interior del magatzem amb el personal de l'empresa, que remouen la palla per intentar extingir el foc.

Per sort, la nau està compartimentada, per la qual cosa no hi ha risc de propagació.