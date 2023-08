Aeroport de Barcelona / Arxiu

Els vigilants dels controls de seguretat de l' aeroport de Barcelona-El Prat han desconvocat aquest dimarts a la matinada la vaga indefinida prevista a partir d'aquest dijous 10 d'agost després de 15 hores de reunió amb l'empresa.

Segons fonts del CSIF, la reunió ha comptat amb la mediació de la Generalitat i ha finalitzat amb la desconvocatòria cap a la 1 de la matinada, signada en acta.

La vaga s'ha realitzat de dijous a dilluns de 4 a 7 hores, de 9 a 11 hores i de 16 a 18 hores, segons els treballadors, per l'incompliment dels pactes aconseguits amb I-Sec Aviation Security, empresa encarregada dels treballs .

Concretament, han afirmat que l'empresa "no respecta els descansos del personal, ni la conciliació familiar" i han assegurat que hi ha alguns responsables que exerceixen, textualment, abús d'autoritat i pressió sobre els subordinats.

Així mateix, la vaga tenia com a objectiu complir "amb la paritat als llocs de treball", que l'empresa es fes càrrec dels costos de l'aparcament i percebre un plus per idiomes.