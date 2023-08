Foto: SAD de Premià de Mar

Les treballadores del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) de Premià de Mar han aconseguit que l'empresa subcontractada els torni els diners englobant el concepte "bossa d'hores". Les treballadores del Sindicat SAD organitzades de Premia de Mar van iniciar accions per recuperar els diners sostrets i, després de dos anys de batalla, han aconseguit el que els pertocava.

En primer lloc, es van enviar burofaxes al Consell Comarcal, a l'empresa, ia l'ajuntament de Premia de Mar, però tant l'empresa com el Consell comarcal van guardar silenci davant de la reclamació plantejada. L'Ajuntament per la seva banda, encapçalat per Rafa Navarro, va prometre una ajuda que mai no va arribar a oferir, segons afirma el col·lectiu.

Finalment, gràcies a la intervenció de la inspecció provincial de Barcelona a instància del Sindicat SAD d'inspecció de treball, la mercantil s'ha vist en l'obligació de satisfer els diners sostrets en concepte de borsa d'hores.

Cal recordar que el sistema de borsa d?hores va contra l?article 30 de l?estatut dels treballadors. Les empreses, a l'abric d'un redactat abstracte al conveni col·lectiu, detrauen quantitats salarials les treballadores per serveis que decauen per circumstàncies alienes a la voluntat dels empleats.

Aquesta pràctica serà impugnada pel sindicat SAD a nivell autonòmic i aquest sindicat adverteix que cal observar-ho de ben a prop perquè la borsa d'hores és una pràctica que s'està expandint en altres sectors com l'hostaleria.