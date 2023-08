@EP

Tarragona, Lleida i mitja Espanya continuaran aquest dijous amb avisos de risc a causa de les altes temperatures, amb màximes que assoliran els 44 graus en alguns punts, segons la previsió de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les províncies catalanes estaran en risc important per calor, mentre que la Regió de Múrcia, Albacete, València i Alacant tindran avís de risc extrem (vermell) per altes temperatures ja que assoliran o superaran valors d'entre 42 i 44 ºC; Castelló també estarà en risc (groc), amb temperatures d´uns 36ºC.

A més, les províncies andaluses d'Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla estaran en risc important (taronja) per l'onada de calor que assola aquesta setmana el país i que deixarà el mercuri aquest dijous entre els 38 i els 43ºC a la comunitat autònoma.

També estaran en risc important (taronja) les províncies aragoneses d'Osca, Terol i Saragossa, així com la Comunitat de Madrid, mentre que les Illes Balears estaran en avís groc pel mateix motiu.

A Castella i Lleó estaran en avís groc Àvila i Salamanca, i, a Castella-la Manxa, Albacete estarà en avís vermell; Ciudad Real, Conca i Guadalajara en avís taronja; i Toledo en avís groc; i en risc, a Extremadura, les províncies de Càceres i Badajoz.

A més, la Regió de Múrcia estarà en risc extrem (vermell) a causa de les altes temperatures, igual que València, mentre que en aquesta comunitat Alacant estarà en risc important i Castelló en risc.

D'altra banda, Cantàbria estarà aquest dijous en avís groc per fenòmens costaners, igual que Guipúscoa i Biscaia al País Basc.

Aquest dijous la situació atmosfèrica tendirà a estabilitzar-se, amb un predomini de cels clars i sense precipitacions. Hi haurà nuvolositat baixa a l'oest de Galícia, on no es descarta que a les darreres hores es donin precipitacions febles, a causa de l'aproximació d'un front atlàntic poc actiu.

A la resta de la meitat nord peninsular hi pot haver alguns intervals de núvols alts. A la tarda es desenvoluparà nuvolositat d'evolució diürna al terç aquest peninsular, sense descartar tempestes seques, encara que a Pirineus poden anar acompanyades d'algun xàfec feble.

També hi haurà nuvolositat baixa matinal a l'àrea de l'Estret, litoral atlàntic andalús ia Alborán. A les Canàries s'espera nuvolositat baixa al nord de les illes i poc ennuvolat a la resta.

Les temperatures continuaran en valors superiors als normals a àmplies zones del país. Les mínimes presentaran descensos a la meitat oest peninsular i augments a la resta del país, amb ascensos notable a mitjanies de Canàries, mentre que les màximes ascendiran de forma moderada a les Canàries ia l'àrea mediterrània, i baixaran a la resta, sent notables els descensos al Cantàbric i alt Ebre.

A les Canàries creixeran els alisis amb intervals forts; bufaran vents de l'oest als vessants atlàntics i cantàbrics, així com ponent a l'Estret i Alborán, cerç a l'Ebre i tendència a rolar a nord-oest a Empordà. A la resta de l'àrea mediterrània oriental predominaran vents de component est i sud.