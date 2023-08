Home gran bevent aigua / @EP

L' onada de calor començarà a reduir aquest divendres la seva intensitat i extensió a la Península encara que les temperatures, que poden superar els 44ºC en alguns punts, continuaran afectant Barcelona, Girona, Lleida i 28 províncies, segons avisa l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ).

En concret, tindran risc extrem (vermell) per altes temperatures les províncies de Huelva, Còrdova i Sevilla, que arribaran o passaran de 44ºC, mentre que Cadis, Granada, Màlaga i Jaén tindran avís taronja per temperatures entre 40 i 43ºC. Només Almeria es lliurarà a Andalusia aquest divendres de l'avís per calor, encara que tindrà una màxima d'uns 35ºC.

A més, les dues províncies extremenyes, Ciudad Real, Conca, Toledo, Madrid i la Rioja tindran avís taronja, perquè arribaran a entre 37 i 40ºC. Mentrestant, tindran avís per risc d'altes temperatures les dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla, Navarra, Àlaba, La Rioja, Aragó, Barcelona, Girona, Lleida, Àvila, Burgos, Salamanca, Zamora, Valladolid, Segòvia, Sòria i Albacete. S'hi esperen màximes de 36 a 39ºC.

Pel que fa a les Canàries, l'AEMET avisa per risc extrem per temperatures de fins a 40ºC a Gran Canària, i emet avís taronja per altes temperatures de fins a 38ºC a la resta de les illes. Així mateix, ha emès avís per pols en suspensió que donarà lloc a calima a totes les illes i per vents de fins a 70 quilòmetres per hora i fort onatge i totes excepte a Lanzarote i Fuerteventura.

La jornada estarà marcada pels cels poc ennuvolats i la calor a la major part del país encara que un front atlàntic poc actiu afectarà l'extrem nord-oest peninsular i provocarà cels ennuvolats, que s'estendran d'oest a est, amb precipitacions al nord de Galícia i oest d'Astúries, sense descartar-les en zones limítrofes.

També hi haurà núvols d'evolució als Pirineus, amb possibilitat d'algun xàfec o tempesta aïllats, així com al nord de Castella i Lleó i est de la Ibèrica, sense descartar alguna tempesta seca. A les Canàries hi haurà intervals de núvols mitjans i alts i calima, que també podrà afectar la qualitat de l'aire del sud peninsular, l'Estret i l'Alborán.

Al matí hi pot haver boires costaneres al litoral atlàntic de Galícia, Estret i Alborà i al llarg del dia es podran formar boires a l'interior de Galícia i Astúries.

Les temperatures màximes tendiran a baixar al terç aquest peninsular ia les Balears i aquest descens serà notable a Llevant. Per contra, ascendiran a les Canàries ia la meitat nord-oest peninsular. Les mínimes baixaran en gran part de la Península, excepte al nord-oest i Estret i pujaran als dos arxipèlags així com a Ceuta i Melilla.

A les Canàries creixeran els alisis, amb cops molt forts als canals entre illes. A les Balears bufarà vent del nord-est; del component est arribarà a l'àrea mediterrània peninsular, bufarà tramuntana amainant a Empordà, el ponent amainarà a l'Estret i rolarà a llevant a Alborán. A la resta del país predominaran els vents fluixos, que seran una mica més intensos als litorals. Seran de l'oest al vessant atlàntic durant les hores centrals.