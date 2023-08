Enfrontament entre els Mossos i l'home @ep

Un agent de Mossos d'Esquadra està sent investigat arran d'un vídeo publicat per Infogarrotxa, on es pot veure el policia enganxant un home que no s'estava movent ni oposant resistència, simplement cridava. Segons els Mossos, els fets van tenir lloc dijous a la nit.

A les imatges es pot veure l'home assegut al carrer de nit i increpant una patrulla de Mossos. Els agents -tres- s'hi van dirigir i li van demanar que marxés. Però l'home continuava cridant, encara que no mostrés cap signe d'agressivitat física. De cop, un dels agents li propina una bufetada a l'home, deixant-lo estirat a terra.

A continuació, podeu veure les imatges: