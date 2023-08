Concretament, a la Comunitat de Madrid l'avís serà groc entre les 13 i les 21 hora per temperatures de fins a 36 graus a la capital, zona metropolitana i Henares i de 37 al Sud, Vegas i Oest de la regió. Els llindars d'avís s'assoliran amb més probabilitat a la vall del Tajo i dels seus tributaris.

D'altra banda, Aragó i Navarra tindran aquest dimecres avís per risc de tempestes, algunes de les quals podran anar acompanyades de cops de vent forts o molt forts, precipitacions intenses i calamarsa.

A més, l'AEMET avisa per risc per calor Còrdova, Jaén, Granada, Mallorca i Albacete, que assoliran o depassaran els 38 graus; ia Osca, Saragossa, Terol, Madrid, Conca, Barcelona, Girona i Lleida, on arribaran de 34 a 37ºC.

Aquest dimecres estarà marcat pels cels pocs ennuvolats amb alguns núvols alts i només hi haurà cels ennuvolats dels quals pot caure alguna pluja feble i dispersa que tendirà a remetre al nord de Galícia i l'àrea cantàbrica.

Així mateix, s'esperen intervals de núvols baixos matinals en zones limítrofes al sud, així com a l'Estret, litorals d'Alborán i àrees del Llevant. A la tarda hi haurà intervals de núvols d'evolució al quadrant nord-est peninsular i, de manera més dispersa, a l'interior de la resta del terç oriental i altiplà Nord, amb probabilitat de tempestes, en general seques.

Aquestes tempestes podrien anar acompanyades d'algun xàfec ocasional a muntanya i l'AEMET no descarta que siguin localment forts i amb calamarsa a punts de l'interior nord-est.

Canàries, per la seva banda tindrà un dimecres de cels poc ennuvolats o clars amb intervals de núvols baixos al nord de les illes de més relleu.

La calima podria afectar les Canàries, el terç oriental peninsular, les Balears i Melilla i no es descarten boires o boires matinals a interiors de Galícia, Cantàbric i extrem oriental peninsular, així com boires costaneres a l'àrea de l'Estret.

Les temperatures baixaran a les Canàries, mentre que pujaran a Galícia i l'Estret. Les mínimes pujaran al Cantàbric i no s'esperen canvis a la resta.

Finalment, els vents alisis bufaran a les Canàries, predominarà la component nord i nord-est a Galícia i al Cantàbric i bufaran del sud-est a les Balears. A la resta del país predominaran els vents fluixos en general, de component est a l'àrea mediterrània i d'oest a l'atlàntica.