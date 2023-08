Aquests són el tercer i quart sabotatge a les comarques gironines en pocs dies. Els Mossos estan investigant les accions de sabotatge de les quals es desconeixen el mòbil i la intenció, ja que no s'ha produït robatori de material.

Del sabotatge s'ha salvat els serveis de fibra òptica han quedat fora d'aquesta avaria i això permet utilitzar el senyal d'internet wifi pel qual es poden fer trucades per internet. D'altra banda, també funciona la xarxa 5G, que permet als mòbils actuar com a punt d'accés a internet, i tampoc s'ha vist afectada la xarxa municipal Wifi4E.

SABOTATGE EN TERRES GIRONINES



Dijous va ser a la Garrotxa i el cap de setmana a l'Alt Empordà, i es tractaria d'atacs "intencionats i premeditats". Per ara, els tècnics estan treballant per a poder recuperar els serveis al més aviat possible, tot i que la normalitat en el servei encara trigarà uns dies a arribar.

Es dóna el cas que durant aquesta època de l'any aquests municipis reben població que està de vacances i l'afectació és per a residents, visitants i també per a les activitats econòmiques vinculades al turisme.

Atesa la magnitud de la incidència l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb el Govern de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i les companyies afectades.