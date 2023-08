Segons ha explicat Renfe, han posat en marxa un servei d'autobusos entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú, des d'on reprendre el tren, amb parada per carretera a Sitges.

La incidència afecta les línies de Rodalies R2 Sud, R12, 13, 15, 16 i 17, a més dels trens de Llarga i Mitja distància, va informar Adif dimarts després de l'incident.

Adif està reparant els danys produïts a la via pel descarrilament per "restaurar el servei el més aviat possible".

Al tren hi viatjaven dos maquinistes, que estan il·lesos, segons Bombers de la Generalitat, que va rebre l'avís a les 9.44 hores.