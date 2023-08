Renfe Rodalies

Adif ha restablert la circulació de trens després de gairebé 24 hores interrompuda la circulació entre les estacions de Garraf i Vilanova i la Geltrú pel descarrilament d'un tren. Els combois circularan per una sola via.

S'han establert dos trens per hora i sentit al tram de Barcelona fins a Sant Vicenç de Calders , passant per totes les estacions del Baix Llobregat , inclosa Castelldefels , on s'agafava un bus llançadora que ha generat cues i aglomeracions. Els trens entre Garraf i Barcelona circularan amb una constància de quatre trens per hora i sentit.

Pel que fa als trens regionals, es manté l'oferta habitual i els trens Intercity circularan per via convencional com habitualment.

Tècnics d' Adif segueixen treballant en la reparació de la infraestructura per poder restablir la circulació per les dues vies un cop finalitzin les actuacions