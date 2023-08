Foto: Visit Sitges

La Festa Major de Sitges enceta la seva programació oficial aquest dissabte 19 d’agost amb el Pregó, a les 20 hores a la plaça de l’Ajuntament. Aquest any, el pregoner serà Marc Hill Gumà, en un acte que convida a endinsar-se a la festa a través de les paraules del pregoner. Per fer la festa inclusiva per a tothom, hi haurà servei de traducció simultània en llengua catalana de signes.

La Festa Major de Sitges 2023 concentra els seus actes entre el 19 i el 26 d’agost. Per tant, un cop exhaurits els actes previs, aquest dissabte s’entra de ple en la festivitat de Sant Bartomeu 2023. A més del Pregó de les 20h, des d’aquest dissabte també es pot visitar la Bandera de Sant Bartomeu, que està exposada a la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant les celebracions litúrgiques.

El Concurs fotogràfic de Festa Major a Instagram arriba a l’onzena edició i arrenca aquest dissabte i es tancarà el 26 d’agost. Per participar-hi, cal penjar la imatge desitjada a Instagram amb el hashtag #fmsitgesabps.

Abans del pregó oficial, l’Agrupació de Balls Populars organitza el seu Pregó satíric, davant del Palau del Rei Moro, a les 18h. Enguany, Josep Carbonell Gallego i Dani Martínez Berdala seran els protagonistes d’aquest acte, que donarà pas a la presentació de l’herei i la Pubilla del 2023 de l’Agrupació i a l’acte de reconeixement a una persona vinculada amb l’entitat.

Dins dels actes previs al gruix de la Festa Major, aquest divendres a les 7 de la tarda als Jardins del Casino Prado es presenta el llibre ‘Els Gegants Vells de Sitges. Evolució gràfica i històrica 1897-1955’, obra d’Eduard Tomàs Sanahuja, que amb aquest treball va guanyar el Premi Jofre Vila de Folklore 2022 i que ara edita el Casino Prado.

La música i els concerts d’aquest dissabte van a càrrec de les Barraques de Sitges, situades a la platja de La Fragata. A les 18:30h començarà el concert de Lali Begood i posteriorment es reprendran els concerts a les 21:30h amb Fescat Goes Punk, Xavi Sarrià, La Fúmiga, Les que Faltaband i els DJ Brendv Blu B2B i Sannti Aranya.