Neixen 78 tortugues marines en un niu al Vendrell (Tarragona) - FUNDACIÓ CRAM

78 tortugues marines han nascut aquest dijous a la nit en un niu de 90 ous a la platja de Coma-Ruga del Vendrell (Tarragona), informa la Fundació Cram en un comunicat d'aquest divendres.

Un total de 48 tortugues han sortit de manera natural durant quatre dies i en l'exhumació s'ha pogut donar assistència a 29: 16 que havien eclosionat però no podien sortir per si soles del niu i 14 que estaven encara eclosionant i que romandran uns dies a el CRAM per acabar de desenvolupar-se.

Durant l'exhumació també s'han trobat sis ous que no s'han tirat endavant i, pel que fa a la incubació artificial, han començat a néixer les primeres 13 tortugues dels 29 ous que van ser traslladats a les incubadores.

A l'espera dels naixements de la incubació artificial, un total de 12 tortugues del niu formaran part del projecte Head-Starting, on seran criades en captivitat temporal a les instal·lacions del CRAM fins que aconsegueixin pes i mida òptima per a la seva reintroducció al medi natural, informa la Fundació al mateix comunicat.

L'estació d'incubació autònoma s'ha desenvolupat gràcies al programa Santander for the Seas de la Fundació Banc Santander ia l'operatiu hi han participat tècnics de la conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Centre Tecnològic BETA, la Fundació CRAM, tècnics de l'Ajuntament del Vendrell i els voluntaris de l'organització Geven.