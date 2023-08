Fotografia The Tyets @ALBA BOUVIER/ Barraques de Sitges

El retorn més esperat a la Platja de la Fragata no ha pogut ser millor per a les Barraques de Sitges , que venien de dos anys difícils per culpa de la pandèmia. Ahir a La Fragata es respirava alegria, amb ganes de retorn a la normalitat i l'ambient a peu de públic era de pura felicitat que encomanava tota la gent que venia des de primera hora de la tarda.

Una de les grans novetats del certamen va ser ahir amb el primer dels tres dies de concerts, on es va celebrar la gran festa del 10è aniversari titulada: “10 anys – 10 artistes”.

La música va començar a sonar a les 18h amb 9Zenit sota el sol d'agost, seguit de la música satírica de Svetlana, que animaven l'ambient sota l'atenta mirada de l'Església de Sant Bartomeu i Santa Tecla . Tot seguit, i sense que la música parés en cap moment, va sortir a l'escenari una de les grans novetats, l'humorista Guillem Estadella , per donar un toc de diferent i obrint el ventall d'artistes que hi pot haver a les arts escèniques. Seguidament una de les veus que donarà més a parlar en els propers anys, Maria Jacobs . Una de les actuacions més esperades, Julieta, artista revelació 2023 i que va conquistar l'escenari com calia esperar, i amb ella la primera de les col·laboracions que van comunicar des de Barraques sota el lema “10 anys – 10 col·laboracions”. Muskaa , que després va col·laborar amb altres artistes, tampoc es va voler perdre la festa. La claredat ja es deixava perdre per l'horitzó i amb ella començava la nit més llarga fins ara de l'organització. Gairebé 12h de música sense pausa.

Fotografia de les barraques @ORIOL PARIS / Barraques de Sitges

Les delicioses veus de Ginestà van seguir la nit, fins a la mitjanit passada, amb un dels últims concerts de Smoking Souls, després d'anunciar una parada durant un temps els escenaris. El moment més esperat de la nit va arribar amb The Tyets que va posar de cap per avall la Platja de la Fragata. La lluna i la Mediterrània vigilaven i observaven una de les nits més espectaculars que s'havien vist a La Fragata. Un èxit, darrere un altre èxit, i és que The Tyets s'ha convertit en el primer grup català que ha passat el milió de reproduccions mensuals a Spotify , trencant tots els rècords. Per tancar la nit, els Higo Flawa s, que no van deixar de fer ballar la gent tot i que ja eren els encarregats de tancar la nit.

Fotografia de la festa @DAVID MELERO/Barraques Sitges

Avui, donant el tret de sortida de la Festa Major, primer serà el torn per als més petits amb l'actuació de Lali BeGood , seguidament es podrà veure el pregó per la pantalla i arribarà el torn dels Fescat Goes Punk , amb les versions de els èxits catalans més grans en format més rocker. En aquest concert, els seguidors a les xarxes socials de les Barraques, han pogut triat 10 cançons, sota el lema “10 anys – 10 versions”. Xavi Sarrià, La Fúmiga, les versions de Les que Faltaband i el DJ sitgetà Brendv Blu B2B Santi Aranya que actuarà entre grup i grup, acompanyaran la nit. Diumenge serà l'última nit de l'edició, on els dialectes i les llengües germanes seran protagonistes. Un final de festa de germanor, com el que sempre predica l'entitat. Buhos i Doctor Prats posaran èmfasi en català, el rock dels menorquins Pelo de Gallo posarà l'artit salat, Colomet el valencià, i des d'Euskal Herria dos dels grups més estimats I amb més escoltes en basc, Bulego, i per tancar les Barraques, A Tol Sarmiento.

Des de l'organització valoren positivament l'ambient festiu en què es va celebrar l'esdeveniment, el recolzament que es va rebre a tota l'entitat i el civisme dels assistents. Esperen que la gent continuï venint de la mateixa manera per continuar tenint espais on la llibertat es porta per bandera.