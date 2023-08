Fotografia d'arxiu de la calor @Europa Press

S?acosten dies complicats a Catalunya ia 32 províncies més de tota espanya. La quarta onada de calor arriba aquest diumenge i s'estendrà fins dimecres, segons informa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Les temperatures ja han començat a pujar aquest dissabte per la zona sud-occidental de la península, estenent-se els ascensos aquest diumenge a la resta, excepte el sud-est, el litoral mediterrani andalús i el Cantàbric, on baixaran.

Així, aquest diumenge és probable que s'assoleixin els 38 o 40 graus centígrads al mig Ebre , depressions del nord-est, sud dels Pirineus , extrem nord-oriental de Catalunya , vall del Guadalquivir i oest d'Andalusia, sense descartar que s'assoleixin també aquests valors localment a punts de la vall del Guadiana i zones baixes del centre peninsular.

Aemet indica que dilluns i dimarts seran els dies àlgids de l'episodi . És probable que s'assoleixin o superin els 40 graus en àmplies àrees dels quadrants sud-occidental i nord-oriental peninsulars, i els 36 o 38 graus a l'interior peninsular, Mallorca i el sud de Galícia, sense descartar que s'estenguin també a punts del sud-est.

A partir de dimecres, l'agència indica que hi ha una elevada incertesa en la predicció, tot i que creu que serà probable que s'inestabilitzi l'atmosfera i es produeixin xàfecs i tempestes en àrees de l'interior peninsular, cosa que podria produir un descens lleuger de les temperatures a punts de la meitat est.

No obstant això, les temperatures continuaran sent elevades, i és probable que encara s'assoleixin els 38 o 40 graus al medi Ebre i depressions del nord-est, així com a les valls fluvials del quadrant sud-occidental.

És probable que els descensos es generalitzin a partir de dijous, de forma més intensa a la meitat nord, cosa que donaria fi a l'episodi d'onada de calor, si bé les temperatures continuaran sent elevades a les valls del sud-oest peninsular ia les depressions del nord-est.

Les temperatures mínimes també seran molt elevades durant l'episodi, amb nits tropicals, per sobre de 20 graus, i fins i tot per sobre dels 23 o 25 graus a punts de la meitat sud, zona centre i vall de l'Ebre.

Per diumenge, Aemet té en alerta groga Granada, Terol, zones de Cantàbria, Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara, Toledo, Barcelona , Tarragona , Badajoz , Càceres, àrees de Madrid, Navarra i La Rioja, Àlaba, València ia La Palma, La Gomera i El Hierro.

A més, ha posat Cadis, Còrdova, Huelva, Jaén, Màlaga, Sevilla, Osca, Saragossa, Girona i Lleida en alerta taronja.