Una platja de la Costa Brava. Foto: Europa Press

Diversos municipis de la Costa Brava es van veure sacsejats, a darrera hora del passat diumenge 20 d'agost, per un terratrèmol de magnitud 3,9 a l'escala de Richter, graus que es consideren no especialment greus, amb epicentre al mar i del que no consten danys.

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha informat que es va registrar cap a les 22.18 ia una profunditat de 5 quilòmetres.

L'epicentre va ser al mar, a la zona del Golf de Lleó.