Platja/ @EP

Tot i que moltes vegades la gent no ho sap hi ha comportaments que estan prohibits a les platges. T'expliquem algunes que potser no sabies que estan prohibides i que et poden comportar una multa, de fins a 3.000 euros.



Animals. Està prohibida l'entrada d'animals domèstics a la majoria de platges de tot el país, amb l'excepció dels gossos pigalls o els utilitzats per a activitats autoritzades, com ara les de salvament. La normativa depèn de cada municipi: en alguns la prohibició es manté tot l'any, mentre que d'altres en limiten l'horari o l'època. També hi ha platges on es permet l'accés dels animals.

Fer les teves necessitats . Encara que sigui una pràctica difícil de controlar, queda prohibit per llei orinar o defecar tant dins com fora de laigua.

Prohibit cuinar o fer foc. Si bé sí que es permet menjar a la platja o portar neveres o taules, el que no es pot fer és foc. Tampoc no es poden fer fogueres.



No es poden utilitzar gels, xampús o detergents , ni al mar ni a les dutxes. En aquest sentit, tampoc no es poden netejar utensilis.



Pel que fa al soroll , depèn dels ajuntaments, però cal tenir en compte que molts prohibeixen l'ús d'altaveus per no molestar la resta d'usuaris.



Jugar . Com en el cas anterior, cada municipi té una normativa respecte jugar a la platja. En alguns només es pot fer a les zones habilitades o amb permís, mentre que en altres el joc lliure.



Prohibida la venda ambulant. A grans trets, està prohibit vendre a la sorra. Tot i això, pot variar en funció de les ordenances de cada municipi, ja que algunes permeten sempre que hi hagi una parada per cada 200 metres lineals i el venedor disposi d'una llicència.