Un vagó de tren de Rodalies. Foto: Europa Press

La circulació de trens entre les estacions de Marçà-Falset i Els Guiamets ha estat restablida aquest dimecres 23 d'agost el matí després d'encarrilar el vagó del tren que va sortir de la via dimarts 22 passat al migdia, ha informat Adif a la xarxa social X.

Fonts de Renfe han informat a Europa Press que la via ha estat reparada pels tècnics i que poc abans de les 9 del matí s'ha començat a restablir el servei.

El primer vagó d'un tren de mercaderies "no perilloses" va descarrilar sense ocasionar danys personals, i des d'aleshores la via es mantenia tallada, fet que va provocar que Renfe gestionés un servei de transport alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Reus (Tarragona).