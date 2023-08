El modus operandi implicava que els estafadors es disfressaven i abordaven víctimes vulnerables, simulant escenes en què un fingeix ser una persona amb limitacions cognitives que posseeix un bitllet de loteria premiat. EP

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat "un clan familiar" que presumptament estafava persones grans amb la tècnica del 'tocomotxo' a Barcelona després d'aturar el 22 d'agost dues persones a Blanes (Girona), informen en un comunicat aquest dissabte.

Els acusats es disfressaven i abordaven les víctimes "simulant que no es coneixien i recreaven una escena on un es feia passar per una persona amb limitacions cognitives" que volia cobrar un bitllet de loteria premiat.

Els detinguts escollien persones vulnerables i amb poques capacitats cognitives entre 73 i 85 anys i "s'aprofitaven de la bona voluntat de les víctimes que es deixaven portar per la situació".

Posteriorment, els acusats, disposats a cobrar el premi, robaven joies, diners i objectes personals a la gent gran.

Al dispositiu policial realitzat el 23 d'agost es van intervenir 37.140 euros, desenes de joies, tres vehicles, dues caravanes, accessoris de disfressa com perruques i ulleres i els bitllets de loteria amb què enganyaven les víctimes.

Els investigadors han resolt sis casos a quatre districtes de Barcelona: dos a Sants-Montjuic, dos a Nou Barris, un a Gràcia i un a l'Eixample.