Jutjats de Girona / @EP

La fiscalia va sol·licitar condemnes de presó en 130 instàncies relacionades amb delictes sexuals que van tenir lloc a la regió de Girona.

En el transcurs del mateix any, es van iniciar procediments en 626 casos potencials de delictes sexuals, però van ser arxivats després d'una investigació, o van quedar pendents al final de l'any amb la fase inicial d'instrucció sense resoldre's.



De totes les classificacions de delictes realitzades pel ministeri fiscal després de la fase d'instrucció del procés, la meitat van correspondre a casos d'abusos sexuals comesos contra menors de 16 anys (32), oa abusos sexuals (26) perpetrats contra gent gran. .

És important assenyalar que la legislació recent ha eliminat el concepte d'abús sexual, que prèviament es feia servir per qualificar conductes que afectaven la llibertat sexual d'un individu sense recórrer a violència física o intimidació, com ara tocaments indeguts.

En aquest context, l'any següent requerirà que la fiscalia registri nous actes delictius que han estat incorporats a la legislació com a delictes sexuals, com la indeguda utilització d'imatges de tercers per crear comptes a plataformes de xarxes socials sense autorització.

Les altres imputacions van consistir en càrrecs per violació (16), abusos sexuals amb penetració (15) i exhibicionisme i provocació sexual (13), un delicte que sovint es relaciona amb situacions que involucren agressions a menors d'edat.



La meitat de les imputacions van correspondre a casos que comporten sol·licituds de pena superiors a 9 anys de presó.

És possible que alguns d'aquests càrrecs hagin arribat a judici durant el transcurs d'aquest any, si bé és probable que molts altres siguin enjudiciats el 2024 o en dates posteriors, depenent del nivell de congestió a les agendes dels tribunals o si, malgrat si estan programats, s'han de posposar a causa de circumstàncies relacionades amb l'acusat o alguna de les parts involucrades.

De fet, les vagues que han afectat aquest any (principalment les protagonitzades pels advocats de l'administració de justícia i els funcionaris judicials) han agreujat encara més la situació als tribunals, que ja suporten càrregues de treball crònicament excessives i que en van experimentar una considerable interrupció durant la pandèmia.

L'any anterior es van presentar 69 sentències (que encara no eren definitives) per aquest tipus de delictes. Durant aquest mateix període, 43 condemnes prèvies es van tornar definitives. A nivell de Catalunya, a Barcelona es van categoritzar 762 casos de delictes sexuals, a Tarragona 174 i a Lleida 56.