El recompte final de la xarxa de detecció de descàrregues ha xifrat gairebé 20.000 els raigs registrats ahir divendres a Navarra, marcant un nou rècord diari d'activitat elèctrica a la Comunitat foral.

En concret, segons han informat des de l'Agència Estatal de Meteorologia a les seves xarxes socials, es van produir 3.400 descàrregues de núvol a terra i 16.500 de núvol a núvol.

Per contra, aquest dissabte la densitat de raigs ha disminuït "notablement", però l'eficiència i la generalització dels xàfecs és "molt alta". En aquests moments, pràcticament tota la Comunitat foral està sent afectada per precipitació de caràcter molt fort o puntualment torrencial.