Encara que s'ha aixecat l'ordre, es mantenen recomanacions de restringir la mobilitat en àrees inundades i al litoral a causa d'un avís de fort onatge. EP

Protecció Civil de la Generalitat ha aixecat el confinament dels habitants d'Alcanar (Tarragona) abans les inundacions que han tingut lloc a la zona.

Cap a les 14.40 ha anunciat a Twitter la fi de l'ordre però ha recordat la recomanació de "restringir la mobilitat a les zones afectades per les inundacions així com al litoral per avís de fort onatge".

Els veïns d'Alcanar han rebut una alerta als mòbils que informava de la fi del confinament.