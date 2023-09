Foto: Europa Press

Des del gener de 2022 fins a finals de juny de 2023, a Olot s'han registrat un total de 23 accidents en els quals estaven implicats patinets elèctrics. D'aquests incidents, 11 (el 47,82% del total), van implicar l'atropellament d'un vianant o una envestida lateral. En aquests accidents, 39 persones van resultar afectades, i 16 d'elles (41,03%) van patir ferides lleus que van requerir una hospitalització de menys de 24 hores, mentre que 4 persones (10,26%) van patir ferides greus.

Durant el mateix període, la Policia Municipal ha emès un total de 220 denúncies a conductors de vehicles de mobilitat personal per incomplir les normatives de circulació. Les infraccions més freqüents van ser les següents: 153 persones circulaven sense casc, 26 persones anaven a més d'una persona en el mateix vehicle de mobilitat personal, 14 persones circulaven per la vorera, 11 persones van saltar semàfors, 8 persones feien servir el mòbil mentre circulaven, 7 persones portaven auriculars i 1 persona va superar el límit d'alcohol permès per a la conducció.

A causa d'aquestes dades i de la creixent presència dels anomenats Vehicles de Mobilitat Personal, l'Ajuntament d'Olot ha pres la decisió de prohibir la circulació de patinets elèctrics al centre de la ciutat quan es tanqui l'accés per a la resta de vehicles. Això significa que, quan es restringeixi el trànsit al centre d'Olot, els patinets tampoc tindran permís per circular-hi. El text normatiu considera els patinets i les bicicletes com a vehicles i, per tant, han de seguir les directrius establertes per l'ordenança municipal en termes de direccions i horaris de circulació al Nucli Antic. Aquesta modificació de l'ordenança municipal de circulació ha estat aprovada inicialment amb vots contraris de la CUP, PSC i Activem, i amb el suport de la resta de formacions polítiques, amb l'acord de treballar col·lectivament per incorporar totes les perspectives i aportacions.

En la mateixa sessió, s'ha aprovat definitivament el reglament que regula l'ús de drons per part de la Policia Municipal. Aquest reglament té com a objectiu augmentar els recursos disponibles per a la policia per millorar la seguretat ciutadana i realitzar tasques de prevenció relacionades amb la seva tasca, com ara estudis tècnics d'accidents i la cerca de persones desaparegudes. L'aprovació definitiva d'aquest reglament va rebre suport unànime de tots els grups municipals. A més, es va acordar parcialment una esmena presentada per la CUP, que estableix que l'ús de drons en manifestacions i protestes socials pacífiques i notificades requereix l'autorització explícita de l'Alcalde.