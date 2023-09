Foto: Ajuntament de Sitges

Sitges fa un pas més per refermar el seu compromís amb la diversitat de la vila i ja llueix dues cadires pintades amb els colors del col·lectiu LGTBI, situades al passeig Marítim just davant del monument Sitges contra l’homofòbia. A través d’aquest mobiliari urbà és pretén dignificar encara més un espai que compta amb una de les obres del parc escultòric de Sitges més emblemàtiques i reivindicatives.

La iniciativa, impulsada per la regidoria d’Imatge i Via Pública, amb el suport de la regidoria de Drets Civils i la regidoria de Cultura, també té per objectiu mostrar la voluntat del consistori per donar visibilitat a la defensa dels drets de les persones LGTBI.

La regidora d’Imatge i Via Pública, Cristina Guiu, assegura que “el compromís de l’Ajuntament de Sitges amb la diversitat de la nostra societat i la reivindicació dels drets de les persones LGTBI és molt important. Per constatar-ho fermament i, sobretot, visualitzar-ho, hem decidit instal·lar al passeig Marítim dues cadires pintades amb els colors de l’arc de Sant Martí, precisament, davant el monument Sitges contra l’homofòbia ja que ha esdevingut molt més que un punt de trobada del col·lectiu i sinó que també s’ha convertit en un lloc emblemàtic, dels molts que tenim a la vila, tant per a turistes, visitants com per a les sitgetanes i sitgetans.”

Les dues cadires pintades per defensar els drets del col·lectiu se sumen al mobiliari urbà de la vila reivindicatiu com el banc pintat amb els colors de l’arc de Sant Martí, que està situat al Passeig de la Ribera i també el pas de vianants amb els colors LGTBI, que hi ha a l’encreuament del carrer Primer de Maig i el passeig de la Ribera de Sitges. Aquesta darrera iniciativa es va fer l’any 2020 en el marc d’una campanya, promoguda per la Generalitat de Catalunya i que es feia a més d’un centenar de municipis catalans en el marc de la commemoració el 28 de juny, del Dia de l’Orgull LGTBI.