Foto: Endesa

Una paràbola connectada a un micròfon, una gravadora i molta paciència són les claus per a trobar ubicar amb precisió els límits dels cantaders del gall fer, és a dir, els indrets que freqüenten durant el període de zel per reproduir-se. Recentment, tècnics de Paisatges Vius, entitat dedicada a la conservació de la natura, han delimitats alguns cantaders de gall fer a la Cerdanya. La seva localització permet als tècnics obtenir una informació molt valuosa ja que esdevenen els llocs òptims on estudiar l’estat i tendència de la població. L’acció s’emmarca en el projecte ‘Conservació del gall fer al Pirineu a Catalunya que du a terme Paisatges Vius de la mà d’Endesa en el marc del Pla de Conservació de la companyia energètica i sota la supervisió del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

“Localitzar un cantader és una feina dura i sovint infructuosa ja que s’han de recórrer grans extensions al llarg i ample del bosc per trobar excrements recents a terra, entre herbes i fulles”, explica Guillem Mas, director de Paisatges Vius. Des d’aquest any han afegit a l’equipament un micròfon amb una paràbola i una gravadora que els permet escoltar els sons des d’una distància considerable si es fa just abans no es faci de dia. “El gall fer comença a cantar unes hores abans de la sortida del sol i en ple silenci nocturn, abans que els altres ocells cantin”, afegeix.

Un cop localitzat el cantader, es pot realitzar un estudi de la la població a través del comptatge del número de mascles, que és un dels indicadors utilitzats per avaluar la tendència de la població a Catalunya. Aquest seguiment es realitza sota la supervisió del Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb les autoritzacions pertinents i prenent les mesures i precaucions necessàries per tal que els exemplars no detectin la presència humana. En aquest sentit, la paràbola és de gran ajuda per poder comptar individus a distància sense ser molestats. El cant del gall fer, tot i ser un ocell de gran envergadura, és discret i poc potent, fet que el fa complicat de detectar a gaire distància.

Aquesta és una acció més de les que s’estan duent a terme en el marc del projecte de conservació del gall fer d’Endesa i Paisatges Vius, d’acord amb les actuacions de gestió i conservació que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ve desenvolupant en les darreres dècades. Una altra línia d’acció que es duu a terme cada any és la senyalització de línies elèctriques al seu pas per zones sensibles per a l’espècie. A les dues senyalitzades el 2022 (una al Parc Natural de l’Alt Pirineu al terme municipal de Rialp i l’altra, al municipi d’Arties, a la Vall d’Aran) se sumarà enguany una tercera al municipi de Tuixent així com la retirada d’una línia en desús a la Vall d’Aran. En total ja són gairebé 3 els quilòmetres de línia els que estan senyalitzats per evitar la col·lisió del gall fer. La tria de les línies ha estat feta tenint en compte on hi ha major presència d’aquesta espècie. La senyalització d’una línia té com a finalitat fer-la visible per a les aus en general, i pel gall fer en particular, i evitar així una possible col·lisió. Els dispositius que s’han instal·lat, també anomenats catadiòptrics, són uns elements giratoris i reflectants que es col·loquen cada 6 o 7 metres de cablejat.

També s’han col·locat fins a set barreres que restringeixen el pas de vehicles a diferents indrets sensibles per al gall fer dels Rasos de Peguera i de la Serra d’Ensija (al Berguedà). En totes aquestes barreres, a més, s’hi ha instal·lat un cartell informatiu explicant la importància de prendre mesures per a no molestar el gall fer, una actitud imprescindible per contribuir a la seva conservació. Així mateix, s’ha tancat un vuitè camí amb la col·locació de grans pedres a la zona de la Cerdanya. I és que l’activitat humana en els boscos on viu el gall fer, quan es fa de forma massiva i no controlada, és un dels gran problemes per a la preservació de les poblacions de gall fer a Catalunya.

Que les persones que freqüenten aquests indrets estiguin ben informades sobre l’espècie és fonamental per contribuir a la seva conservació. Per això, en el marc del projecte, a banda de les accions de conservació que s’estan duent a terme (i d’altres que iniciaran l’any vinent), hi ha la divulgació i sensibilització. A tal fi, s’ha traduït el tríptic divulgatiu sobre el gall fer (https://muntanyes-vives.org/tots-els-recursos/fulleto-sobre-el-gall-fer/) que es pot trobar online i també en format físic a tots els Parcs Naturals de la zona, així com a l’exposició itinerant sobre el gall fer.

SOBRE EL GALL FER I EL PROJECTE DE PAISATGES VIUS

Tal dia farà un any que amb la publicació del catàleg de fauna salvatge autòctona de Catalunya, la Generalitat va declarar el gall fer espècie en perill d’extinció (fins a aquell moment se’l considerava en grau de vulnerable). I és que, segons concloïa l’informe del Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la població s’ha reduït entre un 31 i un 34% en els darrers 10 anys. És per això que projectes de conservació i preservació de l’espècie com el que està desenvolupant l’entitat Paisatges Vius amb la col·laboració d’Endesa, són ara encara més importants.

El gall fer (Tetrao urogallus aquitanicus) és una espècie en regressió a tot Europa, tant a Espanya com a Catalunya es considera en perill d’extinció donat el gran descens que ha patit la seva població en els darrers 20 anys. Es tracta d’una au de gran envergadura, amb unes dimensions i pes superiors d’un gall domèstic. El seu aspecte físic depèn del sexe. Així, la femella és de colors més apagats, amb tons marrons i taques més fosques pel cos combinat amb un ventre on s’hi intercala el blanc i on també hi podem trobar tons taronges al coll i la cua. El mascle, pel contrari, té el plomatge de color negre intens per tot el cos amb reflexes metal·litzats de color blau. El coll és d’un característic color blavós en contrast amb les ales marronoses i les petites taques blanques a la cua. Destaca també una cella vermella sobre els ulls. El seu hàbitat són les zones boscoses subalpines i, de fet, una de les diverses causes del seu estat de conservació estan relacionades amb la gestió del seu hàbitat. Hi han contribuït també les molèsties humanes (increment de les activitats lúdiques i esportives a la muntanya), l’increment de predadors mitjans (com les martes i guineus) combinat amb l’absència de grans depredadors, com el llop o el linx; que desemboca en l’increment de les poblacions de grans herbívors salvatges (cérvols i daines, sobretot) que provoca la desaparició del sotabosc i dels arbustos que utilitza el gall per alimentar-se. També cal tenir en compte una gestió forestal inadequada, la gestió forestal i les col·lisions amb diferents tipus d’infraestructura humanes donat que són poc visibles per a la fauna salvatge.

En aquest context, Paisatges Vius du a terme el projecte PeriFer, una iniciativa per a la conservació de l’espècie a través de la millora del seu hàbitat, la reducció de les seves amenaces, la regulació del ús públic i la sensibilització dels usuaris.