El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners (La Selva), en funcions de guàrdia , ha acordat deixar en llibertat provisional l'home que presumptament va matar d'un tret a un altre diumenge durant una batuda de caça a Arbúcies, encara que la causa està oberta per homicidi imprudent.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) informa en un comunicat aquest dimarts que el jutge li ha imposat la mesura cautelar de posar-se a la disposició del jutjat sempre que sigui requerit.

Els Mossos el van detenir el matí del passat diumenge 3 de setembre, després que rebessin l'avís que hi havia un ferit molt greu per un tret en una zona boscosa, on van trobar el presumpte autor, que era a la batuda.