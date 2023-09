El programa va comptar amb 46 propostes artístiques de 45 companyies nacionals i internacionals i va marcar el retorn d'espectacles de gran format. EP

La fira d'arts escèniques FiraTàrrega (Lleida) clou aquest diumenge una edició que des de dijous ha venut 8.696 entrades i ha arribat al 92% d'aforament amb un programa amb 46 propostes artístiques de 45 companyies nacionals i internacionals i amb el retorn dels espectacles de gran format.

La directora executiva de FiraTàrrega, Natàlia Lloreta; la directora artística, Anna Giribet, i la presidenta del consell d?administració de FiraTàrrega i alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, han fet aquest diumenge balanç de l?edició, informa el festival en un comunicat.

L'objectiu de l'edició de 2023 ha estat reivindicar la vida a l'espai públic i el paisatge com a marc de desenvolupament de les creacions artístiques amb propostes com 'Sonoma' de La Veronal, que ha reunit una quarantena de dones voluntàries a la Plaça Major de Tàrrega.

El programa també ha proposat els espectacles Les nostres terres com planetes dansant a càrrec d'Alba G. Corral i l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell; 'Mo et li ruban rouge' de la companyia L'homme debout i la instal·lació 'Fish Mobile' de la companyia britànica Kaleider, entre d'altres.

La secció FiraTàrregaPro Catalan Arts ha registrat "rècord" d'inscrits amb més de 1.200 programadors acreditats i un programa amb més d'una vintena d'activitats i sessions per a professionals.

BALANÇ I VALORACIÓ



Per això, Natàlia Lloreta ha destacat que FiraTàrrega "es confirma, any rere any, com un hub importantíssim de networking professional" així com un esdeveniment clau per a la democratització cultural i l'accés a les arts escèniques, amb entrades a 9 euros de mitjana.

Anna Giribet ha considerat que el sector de les arts escèniques viu un bon moment creatiu encara que veu necessaris més “recursos, acompanyament internacional de qualitat i apostar per les noves veus emergents”.

Per part seva, Alba Pijuan ha reivindicat que la fira és "el gran escapar-te" de Tàrrega a nivell internacional que permet que durant quatre dies la ciutat sigui epicentre de les arts escèniques de carrer.