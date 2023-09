Protecció Civil de la Generalitat farà, aquest dijous 14 de setembre, una prova per avaluar sistema d'alertes als telèfons mòbils de l'àrea metropolitana de Barcelona, de manera que un missatge "molt sorollós" arribarà als mòbils intel·ligents de totes les persones que hi estiguin a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat.

Amb aquest simulacre, que serà el de més abast de població feta fins ara a Catalunya, Protecció Civil completa la implantació de la missatgeria d'alertes en mòbils a tot el territori, segons va anunciar la portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja.

El testeig, que ja s'ha fet a altres comarques catalanes, servirà per comprovar el sistema i familiaritzar la població, i es farà entre les 10.00 i les 13.00. Tots els mòbils intel·ligents amb cobertura de les comarques on es realitzi la prova rebran un missatge "molt estrident" i el dispositiu també vibrarà.

Després, els telèfons rebran el missatge Prova d´alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. És un simulacre. No truquis al 112. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te , en català, castellà o anglès, depenent de la configuració de cada telèfon.

A les 10 ho rebran els municipis del Vallès Oriental, Maresme, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet; a les 11 els de Barcelona; a les 12 les del Vallès Occidental, ia les 13 les del Baix Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.

Per avaluar com s'ha desenvolupat la prova, la Generalitat habilitarà una enquesta anònima i que no recollirà "cap dada personal" perquè els ciutadans informin de si han rebut el missatge o no, en quin idioma i de quina companyia són, entre altres indicacions.