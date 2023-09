Un sistema de baixes pressions atlàntiques mantindrà la inestabilitat a gran part de la Península, amb un front fred afectant el nord-oest. EO

La jornada de diumenge estarà marcada per un temps inestable i un lleuger descens de les temperatures al nord-oest, mentre que a províncies com Barcelona i Girona se superaran els 30 graus, segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, a causa d'un sistema atlàntic de baixes pressions, és previsible que continuï el temps inestable a bona part de la Península, amb un front fred travessant el nord-oest.

Així, s'espera abundant nuvolositat i precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta, principalment al quadrant nord-oest, interior sud-oest, centre i Pirineu. En aquest sentit, hi haurà alertes per pluja a Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i Aragó, en aquesta darrera comunitat també amb tempestes.

És probable que siguin més abundants a l'oest de Galícia, on hi haurà alertes per vent fort, oest del sistema Central i Pirineu occidental, on poden ser localment forts o persistents. De forma dispersa i menys probable poden afectar la resta de zones, i són menys probables a l'extrem oriental peninsular i les Balears.

A les Canàries estarà ennuvolat, amb precipitacions a les illes muntanyenques, i menys probables a les illes orientals.

MÍNIMES EN DESCENS



La baixada de les temperatures farà que a moltes províncies les mínimes se situïn per sota dels 20 graus, a excepció d'Alacant, Almeria, Barcelona, Cadis, Castelló de la Plana, Màlaga, Melilla, Múrcia, Palma, Las Palmas de Gran Canària , Santa Creu de Tenerife, Tarragona, València i Saragossa.

Alguns dels llocs amb menors temperatures seran Lleó, Palència i Àvila, amb mínimes de 12 graus; o Lugo, amb una mínima de 13.

Pel que fa a les temperatures màximes, només superaran els 30 graus Albacete, Girona, Barcelona, Almeria, Granada, Lleida, Palma i Saragossa.