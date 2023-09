Foto: Europa Press

La Conselleria d'Acció Climàtica ha activat aquest dilluns 18 de setembre l' avís preventiu per contaminació atmosfèrica a 40 municipis de Barcelona , per nivells moderats de partícules PM10 per una entrada de pols africana.

La mitjana diària de nivells de PM10 el passat diumenge 17 va ser superior a 50 micrograms per metre cúbic a 27 estacions que mesuren la contaminació a Catalunya i aquest dilluns 18 de matí els nivells seguien sent elevats, ha informat el Departament.

El Govern recomana anar a peu o amb bicicleta per carrers amb menys trànsit, prioritzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat, fer servir cotxe compartit i regular la climatització de les llars, entre altres mesures.