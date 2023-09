Fotografia tren de Rodalies

La circulació de trens a la R4 de Rodalies entre Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat s'ha restablert després d'un accident a primeres hores del matí en què una persona ha estat atropellada per un tren quan travessava les vies per un lloc no habilitat.

L'atropellament ha obligat a tallar la circulació de trens entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, però a les 8.17 hores s'ha restablert la circulació en tots dos sentits de la línia després de l'atropellament mortal d'aquest dimarts al matí.

T'ho expliquem a Vilapress.