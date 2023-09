El Govern de la Generalitat ha declarat aquest dimarts l'entrada en fase d'emergència per la sequera a l'embassament de Darnius Boadella, cosa que afecta 12 municipis de la comarca de l'Alt Empordà (Girona) i suposarà límits al consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia de mitjana.

Arxiu - Vista aèria del pantà Darnius-Boadella, a 30 de juliol de 2023, a Darnius, Girona, Catalunya (Espanya). El pantà de Darnius-Boadella es troba només al 20% de la capacitat degut a la sequera d'aquest mes. Un juliol sec i calorós ha provocat - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Ho han explicat en roda de premsa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, després de la reunió setmanal del Consell Executiu, i han apuntat que les reserves de l'embassament són ara del 17% de la capacitat.

L'estat d'emergència afectarà un total de 123.080 habitants, i destaquen els municipis com Figueres , Roses i Cadaqués (Girona), en una mesura que entrarà en vigor quan es publiqui la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) , prevista per a la setmana que ve.

Plaja ha insistit que la sequera "és persistent, ja que és la més greu d'aquest segle", i insisteix que cal prendre noves mesures com l'entrada en emergència per sequera en aquests 12 municipis nous.

Per part seva, Reyes ha concretat que l'entrada en emergència en aquesta unitat és perquè el total de l'aigua emmagatzemada està "per sota dels 11 hectòmetres cúbics", concretament en els 10,5.

RESTRICCIONS



Els municipis que depenen de l'embassament de Darnius Boadella i queden afectats per les noves restriccions són: Cabanes, Cadaqués, Castelló d'Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d'Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra i Far d'Empordà .

Altres restriccions passen per la supressió del reg agrícola --es pot autoritzar només el reg de supervivència per a cultius llenyosos--, reduir un 25% els consums d'aigua dels usuaris industrials, reduir el consum d'aigua en usos recreatius i la prohibició de l'aigua per a reg de jardins i zones verdes, entre d'altres.

D'aquests municipis, segons l'ACA, un total de deu compleixen amb les dotacions fixades al Pla de Sequera i dos superen els límits fixats dins de l'escenari d'excepcionalitat que ha estat vigent aquests últims mesos.

Reyes ha assegurat que actualment hi ha un total de 36 localitats catalans en estat d'emergència per sequera: els 12 nous de l'embassament de Darnius Boadella; 22 que depenen de l'aqüífer del Fluvià Muga (Girona); i dos que s'abasteixen de l'embassament de Riudecanyes (Tarragona).

Aquest dimarts també s'ha tractat la declaració de l'estat d'excepcionalitat de l'aqüífer de Carme Capellades (Barcelona) i la declaració de l'estat d'alerta a l'aqüífer del Baix Ter (Girona).