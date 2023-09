Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - Aj. de Vilanova

Aquest dilluns 18 de setembre, a proposta del PP, s’ha aprovat al Ple municipal, amb els vots del PSC, l’anul·lació de l’adhesió de Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf, a l’Associació de Municipis per la Independència després de 12 anys formant part d’aquesta entitat. Un fet que a altres municipis com Reus i Terrassa havia tingut que ser anul·lat per un jutjat donat la vulneració de les lleis i la Constitució. Actualment, tots els municipis de la comarca del Garraf, menys Olivella, estan adherits a la associació independentista.

El portaveu del PP a l’Ajuntament, Carlos Remacha, assegura que ha iniciat un procés per desconnectar Vilanova de la independència i recuperar la normalitat, la neutralitat i el respecte a les institucions i a les lleis, i que el seu objectiu es retornar els espais públics per a tots els veïns, sense diferències. Defensa que tots els regidors tenen la llibertat per expressar les seves idees però no per utilitzar les institucions amb finalitats partidistes, com l’Ajuntament, fent prendre partit una part en detriment de l’altre amb una matèria que no és competència local.



El Partit Popular vilanoví ha comptat amb la presència i el suport al Ple de Santi Rodríguez, Secretari General del Partit a Catalunya i Diputat al Congrés dels Diputats i antic regidor del consistori.