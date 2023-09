Renfe iniciarà demà dimecres les obres de millora de l’estació de Gelida (línia R4) per millorar-ne accessibilitat. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 630.956 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 7 mesos.

Les principals actuacions consistiran, entre d’altres, en:

Instal·lació de dos nous ascensors amb connexió entre les andanes i el pas inferior, substituint les actuals plataformes elevadores.

Adequació del pas inferior, amb la renovació dels acabats del sostre, parets, terra i escales.

Millora de la il·luminació.

Adequació de la marquesina en la zona dels ascensors.

Nous paviments amb indicadors d’encaminament.

D’aquesta millora, se’n beneficiaran els prop de 1.480 usuaris que cada dia utilitzen aquesta estació.

Primer pas cap a una reforma integral de l’estació

Les millores en l’accessibilitat que començaran aquesta setmana a l’estació de Gelida, esdevenen el primer pas per reformar-la de manera integral en pròximes fases.

Actualment, Renfe treballa en la redacció dels nous projectes per tal millorar l’edifici de l’estació i poder donar millors serveis i més confortabilitat als seus usuaris. A més, s’està projectant l’ampliació de les andanes a 200 metres, cosa que permetrà que hi puguin circular els nous trens més llargs i, per tant amb més capacitat, que Renfe ja ha encarregat i s’estan construint a bon ritme.