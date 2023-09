Un senglar. Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Sitges ha ha començat una campanya ciutadana per donar a conèixer 7 consells bàsics, en cas que alguna persona es trobés amb fauna silvestre tant de mar com de terra.

Pel que fa al tractament d’animals com senglars, ànecs, esquirols o guineus sobretot no se’ls ha d’alimentar ni acostar-s’hi, ja que perjudicarem la seva salut perquè provocarem un desequilibri en la seva dieta, a més d’empitjorar les condicions higiènico-sanitàries de l’entorn. Si fem una intervenció inadequada també podem alterar el comportament natural de l’animal, desequilibrar la seva taxa natural reproductiva, incrementar la població de rosegadors i paneroles, contribuir a un possible reservori de virus i bactèries. També cal tenir en compte que són animals no-domesticats i per tant poden tenir reaccions defensives inesperades.

El regidor de Benestar i Drets dels Animals, Ignasi Rubí Gonzàlez, explica que “volem fer arribar a la ciutadania consells que poden semblar elementals, però molt importants” i afegeix que “el compliment d’aquestes recomanacions protegeix l’animal, però també la persona i l’entorn sitgetà”.

En l’àmbit marí, els consells es dirigeixen bàsicament a la possible aparició d’una tortuga marina o un cetaci com un dofí o una balena. En el cas de topar-nos amb algun d’aquests animals cal informar, en primer lloc, al telèfon 112; distanciar-se de l’animal; no destorbar-lo ni tocar-lo; no fer fotos amb flaix ni enlluernar amb focus de llum, i evitar fer soroll. Si trobem un cetaci viu fora de l’aigua, cal remullar la seva pell amb aigua de mar.