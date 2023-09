El tràgic incident destaca la importància de la seguretat viària i el respecte per les normes de trànsit per evitar accidents mortals com aquest. EP

Un vianant ha mort aquest diumenge atropellat per un cotxe al travessar la via per un punt no senyalitzat de la carretera N-2 a Malgrat de Mar (Barcelona), en sentit Blanes.

L'avís s'ha rebut cap a les 6.55 hores i ha tingut lloc al punt quilomètric 674,20, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicat.

Fins al lloc s'hi han desplaçat patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).