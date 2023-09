Les comunitats afectades són Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia. EP

El Consell de Ministres en funcions ha aprovat aquest dilluns la declaració de zones greument afectades per alguns incendis del final de l'estiu i per les DANES de principis de setembre a nou comunitats autònomes, pels danys patits en aquests territoris, on van morir vuit persones.

Així ho ha anunciat la ministra portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on ha precisat que les comunitats afectades per aquestes emergències són Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya , Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia.

A més, ha traslladat l'acompanyament i condol del Govern a les famílies de les víctimes mortals i als afectats per aquests esdeveniments que han deixat nombrosos danys.

"Lamentablement al llarg de la legislatura han estat molts els expedients que hem portat d'aquestes característiques, que del que es tracta és de completar la competència de les comunitats autònomes acompanyant des del govern amb aquests ajuts les persones, les empreses ja els ajuntaments que han tingut aquests danys”, ha assenyalat.

Així, ha precisat que els ajuts per protecció civil es destinen a pal·liar els danys personals i materials, en vivendes, estris, establiments industrials, mercantils o de servei.

Rodríguez ha lamentat que també són "especialment rellevants" els danys provocats pels incendis i les DANES a l'agricultura, tot i que ha recordat que les ajudes en aquest àmbit es gestionen a través del Ministeri d'Agricultura amb les assegurances agràries.

Els ajuts aprovats aquest dilluns comprenen així mateix ajuts directes a persones físiques o jurídiques que han realitzat accions personals o de béns durant les mateixes catàstrofes ia les corporacions locals per a la recuperació dels espais municipals que s'han perdut com a conseqüència d'aquests incidents.

Rodríguez ha assegurat que el Govern ha actuat "amb agilitat" que és una "senya d'identitat" de la legislatura passada, en què ha subratllat que s'han reduït els temps de resposta en aquest tipus d'esdeveniments.