Barcelona és el tercer municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb més demanda relativa a compravenda d'habitatge, segons un estudi realitzat per Idealista als "grans mercats residencials" d'Espanya.

Segons un comunicat d'aquest dimecres, Sant Adrià de Besòs ocupa el primer lloc de la llista, seguit de Sant Joan Despí, i continuen la llista Santa Coloma de Gramenet i Sant Vicenç dels Horts respectivament, amb el quart i cinquè lloc respectivament.

Així, entre els municipis més demandats al voltant de la capital catalana hi figuren grans poblacions i altres de més petites.

A tot Espanya, l'interès per a la compra es localitza principalment a les localitats perifèriques, ja que en aquestes zones la pressió de la demanda sobre l'oferta existent és més gran, és a dir, hi ha més interès a buscar cases que a la capital.

MADRID, MÀLAGA I VALÈNCIA

En el cas de Madrid , el seu entorn mostra una major demanda relativa que la pròpia capital, que ocupa el lloc número 10 dels municipis on hi ha una major demanda relativa de compravenda, davant de municipis com Tres Cantos o Majadahonda, que ocupen el lloc número un i dos, respectivament.

En canvi, la ciutat de Màlaga i el seu entorn en són l'excepció, ja que la demanda relativa continua creixent amb la capital al primer lloc, seguida pel Racó de la Victòria i Torremolinos.

El municipi de València ocupa el segon lloc quant a demanda relativa a la compravenda d'habitatges, amb Paiporta al capdavant; mentre que la demanda relativa a la ciutat de Sevilla aconsegueix la segona posició del llistat local de municipis més demandats, amb Tomares al primer lloc.

Des d'Idealista, han assenyalat que l'interès per buscar habitatge a les zones limítrofes de les grans capitals és perquè "els preus de l'habitatge no acaben de baixar perquè, malgrat el fre de les operacions, l'oferta d'habitatges al mercat és menor a la de fa un any i la demanda no para de créixer”.