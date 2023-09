Afortunadament, no hi va haver ferits ni transport de mercaderies perilloses, però l'incident va afectar altres carreteres properes a causa del fum. EP

L'incendi d'un camió talla l'autopista AP-7 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) en direcció a Tarragona.

El camió ha començat a cremar arran d'un accident per embalatge, ha quedat totalment calcinat i el foc ja estava apagat passades les 21.30 encara que els Bombers seguien treballant, han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

L'accident no ha deixat ferits i el camió no transportava mercaderies perilloses i els Bombers de la Generalitat han activat 10 dotacions per apagar el foc.

Arran de l'incendi també s'ha tallat la circulació a la B-30 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ia la C-16 a Sant Cugat del Vallès.

Aquestes dues vies se superposen amb l'AP-7 al punt de l'accident i s'han vist afectades pel fum de l'incendi del camió.