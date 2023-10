El primer dia d'octubre a Catalunya arriba amb temperatures que continuen sent més altes del que és habitual per a aquesta època de l'any. EP

Octubre comença aquest diumenge amb les mateixes temperatures superiors a l'habitual per a l'època de l'any que s'han registrat els darrers dies de setembre. D'aquesta manera, a pràcticament tot Espanya se superaran els 30ºC, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) que ha activat els avisos a Cadis per fenòmens costaners i vent.

En el cas de Badajoz, Còrdova i Sevilla, les temperatures màximes arribaran a 37ºC ia la resta d'Espanya els 30ºC seran la tònica general. Les màximes augmentaran en mitjanies de Canàries i meitat est peninsular, però sense grans canvis a la resta, superant els 34-36 graus en zones de Canàries i vessant atlàntic, així com depressions del nord-est i del sud-est.

Pel que fa a les temperatures mínimes, també tendiran a créixer a interiors de Galícia i Cantàbric, mentre que a l'altiplà Sud tendiran a baixar.

A la Península i les Balears s'espera temps estable i sec, amb cels poc ennuvolats o amb núvols alts. Únicament s'esperen alguns intervals de núvols baixos a litorals de Galícia i Cantàbric, sense descartar que originin boires o boires costaneres així com, matinals, al baix Ebre i Alborà, una mica més persistents a l'Estret. És probable que donin lloc a alguns bancs de boira.

A més, les Canàries, on hi haurà calima, serà poc ennuvolat o amb intervals ennuvolats encara que, dins d'un marge d'incertesa, no es pot descartar evolució diürna a les muntanyoses, sense descartar algun ruixat o tempesta ocasional.

Finalment, continuarà bufant de llevant a Alborán i, amb intervals forts i cops molt forts, a l'àrea de l'Estret. També hi haurà vent alisi a les Canàries i vents fluixos variables a la resta, una mica més intensos en litorals, amb predomini de les components est i sud a la meitat sud.