Aquest esdeveniment, que oferia visites gratuïtes a més de 100 explotacions agroalimentàries a tot Catalunya, va permetre als participants conèixer l'origen dels productes locals i apreciar la tasca dels agricultors al sector primari de la regió. EP

Aquest cap de setmana, tot Catalunya s'ha vestit de pagès, gràcies a la gran festa de la pagesia catalana: “La Festa Benvinguts a Pagès”. Més de 36.000 persones han passat per les visites gratuïtes que s'organitzaven a les més de 100 explotacions agroalimentàries de tot Catalunya per descobrir l'origen dels productes que es consumeixen cada dia, conèixer la feina dels pagesos i veure de primera mà la importància del sector primari al nostre país.

A més, tots aquests participants han pogut complementar la seva experiència amb tasts de productes que oferien les explotacions pròpies, i l'oferta turística de 115 allotjaments de turisme rural, 220 restaurants i 65 activitats complementàries. També han pogut conèixer la tasca de 5 elaboradors alimentaris i petits artesans, empreses que no disposen d'una explotació agrària pròpia però que contribueixen a enaltir el conjunt d'empreses agroalimentàries catalanes, comprant la primera matèria per elaborar els seus productes a explotacions locals.

Aquesta 8a edició tanca, avui diumenge, amb unes xifres rècord: el pas de més de 36.000 persones. "L'agroalimentari és el primer sector econòmic del país, és vital i estratègic, i Benvinguts a Campesino s'ha consolidat com una iniciativa pionera per acostar el sector agrícola a la ciutadana", considera Ramon Sentmartí, director de PRODECA. Des del 2016, que s'organitza Benvinguts a Campesino La Fiesta, s'han acollit més de 166.000 visitants -valor absolut acumulat fins avui. “Al llarg dels anys, Benvinguts a Campesino La Festa s'ha constituït com un projecte essencial per la dinamització turística dels territoris rurals catalans, i impulsa un tipus de turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient, socialment just i territorialment equilibrat i innovador”, destaca Patrick Torrent, director executiu de l'Agència Catalana de Turisme.