Segons les dades facilitades per la Generalitat, el 92,5% dels trens de Rodalies circulen amb absoluta normalitat. En roda de premsa han informat de retards en 22.500 trens. La resta, 278.000 serveis ho han fet

amb puntualitat.

Cada dia laborable circulen 1.000 trens a Rodalies i que anualment són 300 mil. S’estan executant importants obres a tot l’àmbit de Rodalies de Catalunya. Inversions que provoquen modificacions de servei i que la capacitat de recuperació sigui més lenta del que seria habitual. Aquesta situació és transitòria i suposarà importants millores quan finalitzin les actuacions previstes i la xarxa s’hagi modernitzat en el seu conjunt.

Han parlat d’afectacions de 400 mil minuts. Anualment els trens de Rodalies estan prestant servei durant 26,5 milions de minuts. Amb aquesta xifra que han donat, només estarien afectats l’1,5% del temps.

S’està invertint com mai a Catalunya.

Des de 2020, data d’inici del Pla de Rodalies, s’han executat 1.154 milions d’euros, el 50% del previst al període 2020-2025 . Tal com estava previst al Pla de Rodalies ja s’ha completat el 40% de la reposició d’actius



CATALUNYA AVANÇA EN INVERSIÓ EN RODALIES

A Catalunya l'inversió en rodalies s'ha materialitzat en moltes accions com la compra de 101 nous trens per a Rodalies de Catalunya o el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.

S'ha millorat l'accessibilitat a estacions com Mollet, Sant Fost, Vilafranca, Vacarisses i Llinars, entre moltes d'altres i s'han fet millores en els sistemes de senyalització de la línea Terrassa-Manresa.



Santa Perpètua de Mogoda compta amb una nova estació i s'han dut a terme les obres de desdoblament Parets-La Garriga a l’R3 a més de la digitalització dels sistemes d’informació i millores en els sistemes de seguretat gràcies a l'implementació de Renfe Smart Security Station. A més de establir la futura base de manteniment de Renfe a la ciutat de Ripoll.

ELS ABONAMENTS GRATUÏTS HAN FET AUGMENTAR ELS DEPLAÇAMENTS EN RODALIES ELS CAPS DE SETMANA



Encara que el Govern de la Generalitat ha volgut destacar aquest dimarts que Rodalies encara no havia

recuperat el 100% de la demanda respecte a les dades de 2019. Entre gener i agost d'enguany la demanda està prop del 99,4% sense contemplar que el teletreball s'ha instaurant com una nova manera de treballar que fa que la gent aquests dies no utilitzin el servei de Rodalies. Un servei que no és comparable a la resta de modes de transport ja que entre setmana Rodalies s’utilitza majoritàriament per motius laborals.



En canvi el cap de setmana, la demanda s'ha incrementant-se un 20% respecte al 2019, gràcies als abonaments que permetren emprar el tren com a mitjà de transport favorit.