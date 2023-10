Foto: Endesa

Endesa ha acabat la primera fase de treballs de reforma tecnològica de la subestació de Sant Andreu de Barcelona per digitalitzar-la i millorar així el servei a més de 65.000 clients.

Aquests clients pertanyen als municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac (Barcelona) i als districtes barcelonins de Nou Barris, Sant Andreu i Horta-Guinardó , ha informat Endesa en un comunicat aquest dilluns.

En aquesta fase s'ha fet la reforma del 25% del parc de mitjana tensió a 11 quilovolts de la infraestructura per “guanyar en robustesa, seguretat i fiabilitat en el subministrament”.

El projecte renovarà tecnològicament una quarta part de tots els equips de la xarxa de 11 quilowatts de la instal·lació, i per fer-ho s'han planificat i executat descàrrecs programats no simultanis de les línies de mitjana tensió per evitar sobrecàrregues.

El nou parc d' 11 quilovolts , amb 17 cabines, ha quedat connectat a un dels transformadors de la subestació amb una potència instal·lada de 40 megavoltamperis.

Els treballs tenen una inversió total d' 1,5 milions d'euros i s'emmarquen en un projecte d'abast estatal que s'executarà a les subestacions de la companyia.