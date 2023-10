Defensa que els seus nivells de qualitat i puntualitat són comparables als dels millors operadors europeus. EP

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha negat aquest dimecres que s'hagi produït un increment d'incidències als seus serveis i ha assegurat que investiga "qualsevol accident o conat".

Així ho han traslladat fonts de la companyia, després que el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (Semaf) hagi exigit una investigació independent per aclarir les causes d'un "cúmul" d'incidències a FGC.

"Els nivells d'incidències de FGC es mesuren mitjançant indicadors de qualitat de la producció del servei i mitjançant el càlcul de la puntualitat dels trens de viatgers", afegeixen fonts de la companyia.

També subratllen que FGC arriba a "nivells rècord de puntualitat i de qualitat de servei que són comparables als dels millors operadors europeus".

L'ACCIDENT D'AGOST



Semaf també acusava FGC d'"amagar un accident molt greu" la matinada de l'11 d'agost, en què, segons Semaf, va resultar ferit greu un treballador extern després d'un descarrilament.

La companyia ha explicat que aquest incident es va produir durant una maniobra a l'interior de Seat que no és atribuïble a FGC, i en què en cap cas hi va haver "urgència ni perill per als operaris o el maquinista".

També ha assegurat que els informes d'accidents es comuniquen a la direcció i als representants dels treballadors als comitès de seguretat, sigui en convocatòria ordinària o extraordinària.

Les mateixes fonts han subratllat que la secció de Semf a FGC no ha demanat informació a la companyia, i que si es constitueix una comissió oficial per analitzar accidents ferroviaris, es posaran a la seva disposició amb "total transparència".