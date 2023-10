Pintades al call de Besalú @European Jewish Congress

L'associació Amics dels Calls de Catalunya , que representa els jueus catalans, ha publicat imatges a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter- de pintades als carrers de Besalú on es pot llegir: "Free Palestine" (llibertat per a Palestina, en espanyol).

"Els amics de Besalú ens fan arribar aquestes imatges que ens trenquen el cor en uns dies que ja eren prou tristos per a nosaltres" , han dit en un tuit recollit per CatalunyaPress, que va acompanyat amb les imatges de les pintades.

Pintades a Besalú

També s'ha fet ressò d'aquestes pintades l' European Jewish Congress : "Ens entristeix i ens consterna veure pintar amb esprai “Palestina lliure” als carrers del singular barri jueu medieval de la ciutat catalana de Besalú. No ens equivoquem: l'acte d'enganxar aquestes paraules en aquest lloc és antisemitisme, pur i simple”, han afirmat a X.