Hi haurà vents de força 7 i onades de 4 a 5 metres a causa de la proximitat d'una nova borrasca, mentre que la borrasca 'Aline' es retira de la Península. EP

La borrasca 'Aline' abandonarà la Península aquest dissabte i la jornada serà menys plujosa que les anteriors, en una mena de treva fins que diumenge arribi pel sud-oest una nova borrasca, encara que el risc per fenòmens costaners significatius continuarà sent important a les costes de Galícia, el Cantàbric, les Balears i alguns punts del Mediterrani.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat l'avís groc per vents de força 7 i onades de 4 a 5 metres al Delta de l'Ebre a Tarragona, Illes Balears i Almeria.

També ha activat l'avís per risc important (taronja) per mar combinada de nord-oest de 6 a 7 metres a Pontevedra, La Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa i vents de força 7, de 50 a 61 quilòmetres per hora.

El portaveu de l'AEMET, Rubén del Campo, ha assenyalat que aquest dissabte serà "de treva" fins que diumenge arribi una nova tanda de borrasques atlàntiques que deixaran pluja els dies següents a bona part del territori, sobretot a la meitat occidental, mentre que el Mediterrani i les Balears quedaran una mica més al marge.

En general aquest dissabte predominaran els cels ennuvolats a Galícia i a la meitat nord-est de Catalunya encara que les precipitacions aniran disminuint al llarg dia.

A la resta de la Península i les Balears predominaran els intervals ennuvolats en general però l'AEMET no descarta alguna precipitació feble i dispersa al principi al terç occidental i a les Balears. A les Canàries també tindran intervals ennuvolats i la nuvolositat anirà augmentant per l'oest, on es podrien produir algunes pluges que fins i tot a les illes més occidentals poden arribar a ser de caràcter moderat.

També es formaran boires, boires o estrats baixos matinals a l'entorn de zones de muntanya del nord, centre i sud-est peninsulars. La neu apareixerà a partir de 1.600 metres a 2.000 metres al quadrant nord-oest; des de 1.600-1.800 al quadrant nord-est i des dels 2.000 metres a la resta de les zones.

Pel que fa a les temperatures, l'AEMET preveu que les nocturnes baixin en general i que es produeixin gelades febles als Pirineus i, aïlladament, a altres muntanyes del nord, centre i sud-est. L'ambient serà més fresc a primeres hores del dia i hi haurà gelades febles a zones de muntanya i a algunes ciutats de l'interior les mínimes es quedaran a uns 5ºC.

Per la seva banda, les diürnes pujaran lleugerament a Galícia i Cantàbric, baixaran a l'àrea mediterrània i les Canàries mentre que a la resta del territori no s'esperen canvis significatius. Durant les hores centrals del dia no s'assoliran els 20 graus centígrads excepte a les zones costaneres i del terç sud, així que l'ambient de tardor estarà garantit dissabte.

Finalment, els vents bufaran de l'oest a la major part del país i predominaran els intervals forts al principi al Cantàbric, encara que tendirà a disminuir-ne la intensitat. A Alborán i Estret bufarà vent de ponent, moderat que rolarà a llevant al llarg de la jornada.